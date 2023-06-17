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Van'ın İpekyolu İlçesi Sıhke Caddesi üzerinde bulunan Meydan Park AVM, vatandaşların yoğun ilgisi ile açıldı. İzdihama neden olan açılışta vatandaşlar, ürünler için birbirleri ile yarıştı. Türkiye'de 42 şubesi bulunan Meydan Park AVM'nin yeni bir şubesi ise Van'da açıldı.





Açılışa Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsa Berge de katıldı.

VANTSO Başkanı Necdet Takva, kurdele kesiminden sonra işletme yetkilisine "İş Yeri Siftah Sertifikası" verdi.

Açılışta konuşan İşletme Sahibi Sinan Uysal, "Van halkına göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ederim. Türkiye'de toplam 42 şubesi bulunan Meydan Park AVM'yi Van'a kazandırdık.

Böyle bir markayı Van'a kazandırdık. Bu neticede muazzam yoğunluk, izdiham yaşandı adeta. Bunun için halkımızdan özür diliyoruz. Van'ın böyle indirime, böyle bir mağazaya ihtiyacı vardı" dedi.

Mehmet Salih Giyci - Ramazan Çetin