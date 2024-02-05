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Van’da merakla beklenen AK Parti ilçe belediye başkan adaylarının kim olacağı sorusu 07 Şubat Çarşamba günü yanıt bulacak.

AK Parti İl Başkanı Emre Güray, merakla beklenen aday açıklama ve tanıtım programının 07 Şubat 2024 tarihinde yapılacağını açıkladı.

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, yaptığı açıklamada; “Yerel seçimlere yaklaştığımız bugünlerde gece gündüz demeden çalışıyoruz ve aralıksız olarak sahada halkımızla bir araya gelerek onların dertlerini, sıkıntılarını dinleyip çözüm üretmeye gayret ediyoruz” dedi.

Güray; “Allah izin verirse 7 Şubat Çarşamba günü Aday Tanıtım Programında teşkilatımızla buluşarak İlçe Belediye Başkan Adaylarımızı kamuoyuna duyuracağız. 31 Mart 2024 Seçimleri için hazırız, kararlıyız” ifadelerini kullandı.