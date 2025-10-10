Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Gürpınar ilçesine bağlı Sapakonak Mahallesi'nde ikamet eden Seyhan Güler'e ait ot yığınında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verildi.

Bölgeye Gürpınar, Tekstilken ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, 800 bağ ot yanarak kül oldu.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.