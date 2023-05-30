Wanhaber – Haber Merkezi

Sağlıklı nesiller için başlatılan proje kapsamında öğrencilere Ağız-Diş, Görme, Ortopedik, İşitme, Obezite, Çölyak, Akdeniz Anemisi ve Romatizmal hastalıklarla ilgili taramalar yapılıyor. Taramalarda edilen bulgular ışığında çocukların tedavisi yapılıncaya kadar takip ediliyor.

Van Valiliğinde yapılan, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Sağlık Müdürü Muhammet Tosun ve proje koordinatörlerinin de katıldığı toplantıda konuşan Vali Ozan Balcı; “Eğitimde Sağlık Hareketi’ projemiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Çocuklarımıza ağız diş, görme, ortopedik, işitme, obezite, çölyak, Akdeniz anemisi ve romatizmal hastalıklarla ilgili taramalar yapılıyor

Un, tuz ve şekerin dengeli kullanılması konusunda eğitim veriliyor. Sağlık sorunu olan çocuklarımız tespit edilerek tedavileri yapıldı veya devam ediyor. Çocuklar bizim canımız, ciğerimiz, en değerlilerimiz. Asıl amacımız çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlamak. Böylece memlekete, millete, çocuklara, ülkemizin geleceğine katkı sağlamış oluruz” dedi.