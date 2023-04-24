Tarım ve Orman Bakanlığı'na KKYDP kapsamında yatırımcılar tarafından yapılan, yenilenebilir enerji tesisi, bitkisel ürün işleme ve paketleme tesisi, hayvansal ürün işleme ve paketleme tesisi, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projesi başvurularının sonuçları açıklandı.

Yapılan başvurular sonrası Van'dan 7 projenin hibe desteği almaya hak kazandığı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 14.3 Etap Ekonomik Yatırımları kapsamında, Van'da 7 adet yatırım projesine %50 oranında hibe desteği verileceğini açıklandı.

BİNLERCE KİŞİ İŞ SAHİBİ OLACAK

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, "Bakanlığımızca yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 14.3 Etap Ekonomik Yatırımları kapsamında, ilimizde 7 adet yatırım projesine %50 oranında hibe desteği verilecektir.

Hibe desteği verilecek yatırım konuları 3 adet yenilenebilir enerji tesisi, 1 adet bitkisel ürün işleme ve paketleme tesisi, 1 adet hayvansal ürün işleme ve paketleme tesisi, 1 adet büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve 1 adet küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projesi olmak üzere 7 adet projeye toplam 33.2 milyon TL ve bu projelere 15.6 milyon TL hibe desteği verilecektir.

Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlığımız kırsalın yeniden ayağa kaldırılması ve üretimin canlandırılması için çiftçilere pozitif ayrımcılık yaparak, farklı programlarla desteklemeye devam ediyor. Bakanlığımız kırsalın ayağa kaldırılması, burada üretimin canlandırılması ve artırılmasının yegane yolunun, kırsal kalkınmadan geçtiğini vizyon olarak ortaya koydu. Destek alan projeler kapsamında ilimizde binlerce kişi iş sahibi olacak" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi