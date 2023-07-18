Bahçesaray ilçesinde kışlık ihtiyaçlarını karşılamak, koyunlarını otlatmak amacıyla yaylaya giden ve 18 Temmuz 1993 gecesi PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aileden 14'ü çocuk 24 kişi için anma programı düzenlendi. Şehitleri anmak için düzenleyen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda bir konuşma yapan Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu, Sündüz Yaylası'nda 24 kişinin hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildiğini hatırlattı.

Bahçesaray'da 30 yıl önce yaşanan acının tarifinin mümkün olmadığını ifade eden Kaymakam Alimoğlu, "Masumların ve mazlumların canına kıymak, dilleri küfürsüz, elleri silahsız, hiçbir tehdit barındırmayan, akıllara ve vicdanlara sığmayacak bir şekilde güçsüzleri katletmek, insanlıktan nasibini almamış ve her daim hainliği tercih etmiş PKK terör örgütünün sıradanlaşmış ve bir o kadar da lanetlenmiş alçaklıklarından sadece bir örneğidir.

Aklını, ruhunu ve vicdanını şeytana satmış bu örgüt hangi alçaklığın peşinde koşarsa koşsun, hangi hainliği hayata geçirirse geçirsin hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak, hiçbir zaman başarılı olamayacaktır. Bizler imanımızla kararlılığımızla hiçbir zaman ülkemizi, devletimizi ve milletimizi böldürtmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ecdadımızın mirasına, çocuklarımızım geleceğine, Türkiye'mizin yüzyılına sahip çıkacağız" dedi.

Bahçesaray Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sabahattin Samsa ise katliamında kaybettikleri yakınlarının acısının ilk günkü sıcaklığını koruduğunu belirtti. Sündüz katliamında annesi Huri Samsa ve akrabalarını kaybettiğini ifade eden Samsa, "Bu insanların bir ideolojisi yoktu. Hepsini bir çadıra toplayarak hunharca şehit ettiler. Bir anne evladını 9 ay karnında taşır büyütür.

Annemin fedakarlığına karşı bir evlat olarak görevimi yapamadım. Keşke bir müddet daha yaşamış olsaydı. Onun fedakarlıklarını ödeyebilseydim. Herkes için bu geçerli. Cani insanlar annemizi elimizden aldılar. Bu tür terör belalarını bertaraf etmek için birlik ve beraberliğimizi daim etmemiz gerekiyor. Asla zalimlerin yanında yer almadık. Geçmişimize sahip çıkmamız lazım. Bu tür eylemleri gerçekleştiren canileri her zaman anlatmamız gerekir.Geçmişimize sahip çıkmamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 30 yıl önce şehit edilenlerin fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf sergisi gezildi. Serginin gezilmesinin ardından kalabalık açtıkları Türk bayrağı ile birlikte PKK terör örgütü aleyhine slogan atarak şehitliğe kadar yürüdü. Program şehitlikte okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.

Programa Bahçesaray Belediye Başkan Vekili Ramazan Takmaz, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Ziyaeddin Bolat, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve ilçe sakinleri katıldı.iha