WanHaber – Özel

Van Büyükşehir Belediyesi, öz kaynakları ile satın aldığı 27 yeni otobüsü, kentte yoğunluk yaşanan ve ihtiyaç duyulan hatlarda görevlendirecek.

Yaklaşık olarak 73 milyon TL’ye mal olan otobüsler, Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal yerleşkesinde gerçekleştirilen törenle tanıtıldı.

Düzenlenen törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, daire başkanları ve belediye çalışanları katıldı.

“BÜTÜN ARAÇLARI BELEDİYENİN ÖZ KAYNAKLARI İLE SATIN ALDIK”

Satın alınan yeni otobüsler ile ilgili açıklama yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, yeni araçların tamamının belediyenin öz kaynaklarıyla alındığını belirterek, “Bugün Van’ımıza güzel bir hizmet daha gerçekleştirmiş olduk.

27 tane yeni otobüsü Van Büyükşehir Belediyemize kazandırmış olduk. Vanlı hemşerilerimizin ulaşımdaki zorlukları aşmak ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için 27 tane otobüsümüzü halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Bu araçlara yaklaşık olarak 73 milyon TL harcadık. İnşallah bundan sonraki süreçte Vanlı hemşerilerimize ulaşım hizmetlerini daha rahat, daha konforlu bir şekilde vereceğiz. Şoförlerimize de kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar diliyorum.

Otobüslerimizin de Van’ımıza, Vanlı hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Vanlı hemşerilerimiz inşallah daha konforlu bir şekilde güzel yolculuklar yapacaklar. Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun. Bütün araçları belediyenin öz kaynaklarıyla satın aldık.

Yaklaşık olarak 73 milyon TL harcadık ama güzel bir hizmet oldu. Çünkü ulaşım önemli bir hizmet, belediyenin de alanları geniş. İnşallah bu hizmetler artarak devam edecek” dedi.

Makine İkmal yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından hatıra fotoğrafı çekildi. Kurban kesimi ve yapılan duanın ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, şoförlere kazasız, belasız sürüşler diledi.

Mehmet Salih Giyci – Ramazan Çetin