Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 50 yıl hapis cezası bulunan 24 şahıs yakalanmış, 17 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 1 adet araç, 3 adet cep telefonu ele geçirilmiştir.

Hırsızlık suçlarına karışan 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 8 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 1072 sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında muhtelif oyun kartları ele geçirilmiştir.

Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 aranan şahıs yakalanmıştır. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.iha