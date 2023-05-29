Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatı ve dolar kurunda yaşanan hareket ile şekil almaya devam ediyor. Bu kapsamda petrol fiyatları ABD’den gelen haberlerle yükselirken yeni bir gelişme yaşandı. Araç sahipleri ‘bugün benzin, mazot fiyatı (motorin) için indirim, zam var mı’ sorusuna yanıt ararken akaryakıt pompa fiyatlarının bu gece değişeceği bilgisi öğrenildi. İşte İstanbul, Ankara İzmir güncel benzin, motorin litre fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları…

BENZİNE ZAM GELİYOR

Seçimlere 3 gün kala zam Perşembe gece 75 kuruş ve Cuma gece 43 kuruşluk benzin zammı iptal edilmişti. Ancak gelen son dakika haberine göre bu gece yarısından itibaren benzin litre fiyatı 66 kuruş zamlanacak.

Motorin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

PETROL FİYATLARINA ABD DESTEĞİ

Petrol fiyatları ABD Başkanı Joe Biden ve Meclis Başkanı Kevin McCarthy'nin hafta sonu ABD borç tavanı konusunda geçici bir anlaşmaya varmasının ve muhtemel bir temerrüdü önlemesinin ardından yükseldi. Ham petrol fiyatı bugün 73 doların, brent petrol fiyatı ise 77,5 doların üzerinde seyrediyor.

Bu yıl hala yüzde 9 kayıp seviyede bulunan petrol fiyatları 3-4 Haziran’a odaklanmış durumda. Suudi Arabistan ve Rusya'nın son zamanlarda OPEC+'dan tedarik politikasında değişiklik yapma potansiyeli hakkında çelişkili açıklamalar yapmasıyla, arz dinamikleri odak noktasında olmaya devam ediyor. Grup, üretim seviyelerine karar vermek için 3-4 Haziran'da Viyana'da toplanacak.

Mynet