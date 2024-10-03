Vali Ozan Balcı, kentte eğitim alanında devam eden yatırımları yerinde görerek, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ve yüklenici firma yetkililerinden inşaatların son durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Balcı; “Eğitim bizim bir numaralı işimiz. 118’i anaokulu olmak üzere 203 yeni okulumuzun inşaatı tüm hızıyla sürüyor. İnşallah en kısa zamanda tamamlayıp öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetine sunacağız. Ayrıca kültürel zenginlikler ve geleneksel el sanatlarımızın geliştirileceği Olgunlaşma Enstitüsü inşaatımız da tamamlanıyor. Hayırlı olsun." dedi.