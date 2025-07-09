Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı, 2025 yılı Ocak-Haziran dönemlerine ilişkin Türkiye geneli ve Van ili Katma Değer Vergisi (KDV) faal mükellef sayılarını paylaştı.

Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde 2025 Ocak ayında 3 milyon 717 bin 339 olan KDV faal mükellef sayısı, Haziran 2025'te 3 milyon 786 bin 543'e yükseldi. Bu, altı aylık dönemde mükellef sayısında yaklaşık yüzde 1,86'lık bir artış gösterdi.

Van’da ise Ocak 2025'te 22 bin 862 olan KDV faal mükellef sayısı, Haziran 2025'te 23 bin 155'e ulaştı. Bu dönemde Van'da mükellef sayısında yüzde 1,28'lik bir artış oldu.

2025 yılının ilk ayında Van’daki KDV faal mükellef sayısı 22 bin 862 olurken, Şubat’ta 23 bin 50, Mart’ta 23 bin 180, Nisan’da 23 bin 112, Mayıs’ta 23 bin 23, Haziran’da ise 23 bin 155 olarak kayıtlara geçti.

Van’da 2025 yılı KDV faal mükellef sayısında genel bir artış gözlenirken, Mart ayında 23 bin 180 olan mükellef sayısı, Mayıs ayında 23 bin 23’e gerileyerek yüzde 0,68’lik bir düşüş gösterdi.