TÜİK'in verilerine göre Van'da bulunan 14 kütüphanedeki kitap sayısı 199 bin olurken, bu kütüphanelere kayıtlı üye sayısı ise 106 bin 734 olarak gerçekleşti. 2020 yılı içerisinde Vanlı öğrencilere 192 bin 583 kitap ise ödünç verildi.

Van Valili ve Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki okuma oranını yükseltmek ve kitap sayısı arttırmak için çalışmalarını sürdürürken, bu çalışmalar kapsamındaki kentteki kütüphane sayısının da artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Van'da 199 bin kitap bulunan 14 kütüphaneden 634 bin 981 kişi yararlandı.

TÜİK'in verilerine göre Van'da totalde 551 kütüphane sayısı bulunurken, bunların 492'si resmi okul, 29 ise özel okul kütüphanelerinden oluştu. Kentteki Z kütüphane sayısı 63 olurken, bunların 59'u resmi okul, 3'ü ise özel okullara ait olduğu belirtildi.

Van'da bulunan kütüphanelerde toplam 596 bin 901 kitap bulunurken, bunların 575 bin 873'ü resmi okullarda, 19 bin 371'i ise özel okullarda bulunduğu açıklandı.

Van'daki süreli yayın sayısı 4 bin 562 olurken, bunların 4 bin 243'ü resmi okullarda, 12'si ise özel okullarda bulunuyor. Kentte kütüphanelerde bulunan bilgisayar sayısı 200 olarak kayıtlara geçerken, bunların 163'ü resmi okullarda, 36'sı ise özel okullarda bulunduğu ifade edildi.

Kentte bulunan kütüphanelerdeki etkileşimli tahta sayısı 29 olurken, bunların tamamı resmi okullarda olduğu kayıtlara geçti. Yine 78 satranç masası bulunan kütüphanelerde, 77 zeka oyunları bulunuyor Van'da kütüphanelerde bulunan 199 bin kitabın 3 bin 865'i genel, 7 bin 779'u felsefe ve psikoloji, 13 bin 236'sı din, 33 bin 240'ı sosyal bilimler, 2 bin 900'u dil ve dil bilim, 3 bin 651'i doğa bilimleri ve matematik, 6 bin 238'i uygulamalı bilimler ve teknoloji, 6 bin 960'ı sanat, 104 bin 558'i edebiyat ve retorik, 16 bin 573'ü ise coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler kitaplarından oluşuyor.

KÜTÜPHANE SAYISI %43,4 ARTTI

2022 yılında kütüphane sayısı 1 Milli Kütüphane, 1 257 halk kütüphanesi, 625 üniversite kütüphanesi ve 47 bin 654 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 49 bin 537 oldu. KİTAP SAYISI %14,5 ARTTI Kitap sayıları bir önceki yıla göre Milli Kütüphanede %5,6 artarak 1 milyon 632 bin 589, üniversite kütüphanelerinde %4,6 artarak 21 milyon 98 bin 691, halk kütüphanelerinde %3,3 artarak 23 milyon 91 bin 168, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde %28,1 artarak 43 milyon 971 bin 809 oldu.

MİLLİ KÜTÜPHANEDEN YARARLANAN KİŞİ SAYISI %125,7 ARTTI

Milli Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı bir önceki yıla göre %125,7 artarak 405 bin 584 olurken kitap dışı materyal sayısı bir önceki yıla göre %2,5 artarak 200 bin 453 oldu.

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ SAYISI 625 OLDU

Türkiye'de 475'i devlet ve 150'si vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 625 üniversite kütüphanesinin mevcut olduğu görüldü. Üniversite kütüphanelerinin e-kitap sayısı bir önceki yıla göre %2,6 artarak 95 milyon 947 bin 266 oldu. Üniversiteye kayıtlı üye sayısı %9,5 artarak 3 milyon 986 bin 831 olurken kitap dışı materyal sayısı %13,4 artarak 1 milyon 527 bin 650 oldu.

HALK KÜTÜPHANELERİNDEN YARARLANAN KİŞİ SAYISI %70,8 ARTTI

Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı bir önceki yıla göre %70,8 artarak 26 milyon 788 bin 378 oldu. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı bir önceki yıla göre %13,7 artarak 5 milyon 568 bin 283 olurken ödünç verilen materyal sayısı %26,7 artarak 9 milyon 476 bin 748 oldu.

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARINDA KÜTÜPHANE SAYISI %45,8 ARTTI

Kütüphane sayısındaki en büyük artış %45,8 ile örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde oldu. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki zenginleştirilmiş (Z) kütüphane sayısı bir önceki yıla göre %17,7 artarak 3 bin 635 olurken kitap dışı materyal sayısı %9,1 artarak 1 milyon 30 bin 622 oldu.

Van bölge gazetesi