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Olay, Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca mahallesinde meydana geldi. Sıcak hava şartları nedeniyle bunalan 2 çocuk iş makinelerinin açmış olduğu çukurda biriken sular nedeniyle oluşan gölete serinlemek amacıyla girdi.

Göletin bataklık olmasından dolayı 2 çocuk girdikleri gölette boğularak can verdi.

Van’da serinlemek üzere iş makinaları tarafından oluşturulan dibi bataklık olan gölete giren Hasan Acar (10) ve Eymen Acar (14) girdikleri gölette hayatını kaybetti.

Ortanca mahallesi sakinlerinin durumu fark etmesiyle göletten çıkarılan çocuklar Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hasan ve Eymen Acar hayatını kaybederken, olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. Yenidoğu Gazetesi