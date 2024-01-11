Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde kent genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik olarak 02 -09 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 10 bin 428 araç-sürücü denetlendi.

Yapılan denetimlerde sonucunda 232 araca-sürücüye kırmızı ışık kural ihlali, 41 araca-sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 14 araca-sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 12 araca-sürücüye cam filmi kullanmak, 11 araca- sürücüye yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak, 11 araca-sürücüye ters istikamette araç kullanmak, 6 araca-sürücüye yüksek ses müzik dinlemek, 3 araca-sürücüye makas atmak, 3 araca-sürücüye alkollü araç kullanmak, 1 araca-sürücüye yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmamak maddelerinden işlem yapılırken, 15 araç trafikten men edildi.