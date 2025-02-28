Sağlık alanında önemli bir konumda olan Van için yeni hekim kadroları tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 121. Devlet Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Van’a 33 uzman hekim, 19 hekim olmak üzere toplamda 52 kadro tahsis edildi.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammet Tosun, hekim tahsislerinden dolayı yaptığı paylaşımda; “İlimizde yeni göreve başlayacak hekimlerimize başarılar dileriz” derken, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür etti.

Van’da kadro tahsisi yapılan branşlar ve hastaneler şu şekilde;