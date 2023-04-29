Van İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada:“ Sağlık Bakanlığı tarafından İlimize 34 Uzman Hekim ve 12 Hekim olmak üzere toplam 46 kadro tahsis edilmiştir. Vatandaşlarımıza ve İlimize hayırlı olsun.” Denildi.
Van Havadis
Van İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada:“ Sağlık Bakanlığı tarafından İlimize 34 Uzman Hekim ve 12 Hekim olmak üzere toplam 46 kadro tahsis edilmiştir. Vatandaşlarımıza ve İlimize hayırlı olsun.” Denildi.
Van Havadis
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