Van İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada:“ Sağlık Bakanlığı tarafından İlimize 34 Uzman Hekim ve 12 Hekim olmak üzere toplam 46 kadro tahsis edilmiştir. Vatandaşlarımıza ve İlimize hayırlı olsun.” Denildi.

Van Havadis