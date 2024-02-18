AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, kentte düzenlenen Proje Lansman Toplantısı’yla projelerini açıkladı. İlk aşamada 24 projeyi açıklayan Arvas'ın en dikkat çeken projesi ise "Van Şehir Stadı" projesi oldu.

Van'ın hasret duyduğu stadyuma kavuşturacaklarını belirten Arvas, seçimi kazanmaları durumunda kendi olanakları ile Van'a 30 bin kişilik yeni bir stat inşa edeceklerini söyledi. Stadın projesini ve görsellerini hazırladıklarını dile getiren Arvas, Van'a yeni stadrumun çok yakışacağını aktardı.

BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas'ın yeni şehir stadı vaadi büyük alkış topladı. Salonda bulunan gençlerin ayakta alkışladığı proje, büyük heyecan uyandırdı.