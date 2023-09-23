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Ulusal ve uluslararası hukuka uygun şekilde verilen güvenlik hizmetlerinin kalitesinin en üst düzeye çıkarılması amacıyla yapılan toplantıya katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Genel Sekreter Cahit Tekin, Genel Sekreter Yardımcısı Cesim Aladağ ile Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Dilaver Seyranlı birer konuşma gerçekleştirdiler.

Programda, üniversitelerde eğitim ve öğretimin özgür, güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla üniversite kampüsleri ve kampüs dışında bulunan meslek yüksekokulu, fakülte ve ek binalarda, öğrenci yurtlarında bunun yanı sıra öğrencilerin yoğunlukta olduğu açık ve kapalı alanlarda herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşıldığı anda ilk temas kurulacak olan özel güvenlik görevlilerine dair konular görüşüldü. Bu çerçevede güvenlik görevlilerinin takdir edilen yanlarının yanı sıra eksiklikler ve bu eksikliklerin giderilmesi yönünde yapılabilecekler konuşuldu.

Üniversitede görev yapmakta olan çok sayıda güvenlik görevlisinin katılım gösterdiği program, güvenlik kalite süreçlerine dair yazılı belge, iş akışı, genel kolluk ve özel güvenlik iş birliği dâhilinde ilgili mevzuat ve kanun konularında genel eğitimlerin gerçekleştirileceği şeklinde bilgilendirmelerin ardından soru cevap kısmıyla program son buldu.

Van bölge gazetesi