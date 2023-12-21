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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (Van YYÜ) gerçekleşen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı bilgilendirme toplantısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarından Araş. Gör. Özge Ersezer’in yaptığı sunum ile başladı.

Ersezer yaptığı sunumda; “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından DAKAF’24 İçin Yapılan Çalışmalar, Yetenek Kapısı Platformuna Kayıtlanma, Yapılacak Etkinliklerin Tanıtılması, Fuar Alanında Görevlendirilecek Öğrencilerin Sevk ve İdaresi, Sosyal Medya Paylaşımlarının Kuvvetlendirilmesi, Fuar Alanına Ulaşımın Sağlanması ve Fuar İcrasının Gerçekleşmesinde Birimlerin Rolü” olmak üzere birçok farklı konuda bilgilendirmede bulundu.

REKTÖR ŞEVLİ: BÜYÜK BİR FIRSAT

Fuar icrasında iç ve dış paydaşlara büyük görevler düştüğünü ifade eden Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, fuarın üniversite ve Van için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. E-insan platformu ile öğrencilere fırsat eşitliğinin sunulduğunu belirten Rektör Şevli, böylelikle her öğrencinin kariyer gelişimi için önemli bir zemin hazırlandığını dile getirdi. Rektör Şevli, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’na dış paydaşların desteklerinden dolayı teşekkür ederken beklenti ve taleplerini de dile getirdi. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, iç paydaşlardan olan birimlerin ise fuar icrası için lokomotif rol üstlenmesi ve öğrenci kayıtlanmalarının ivedi olarak hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.





Rektör Şevli sözlerine şöyle devam etti: “Doğu Anadolu Kariyer Fuarı 2019 yılından 2022 yılına kadar Erzurum’da icra edilmişti. 2023 yılında Van'da üniversitemiz koordinesinde 13-14 Mart tarihinde ve yakın tarihlerde 10 ilde yapılacaktı. 6 Şubat’ta yaşadığımız büyük deprem felaketi sebebiyle ertelendi. Ülkemizin 11 farklı bölgesinde düzenlenen kariyer fuarlarının en prestijlerinden olan DAKAF’24, 03-04 Ocak 2024 tarihlerinde Van ilimizde ve Üniversitemiz koordinesinde Bitlis Eren Üniversitesi, Hakkâri Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Muş Alpaslan Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi paydaşlığında yapılacaktır.”





Rektör Şevli, Van YYÜ hocalarının da fuar süresince yapılacak etkinliklerin ve yarışmaların öğrencilere duyurulması ve katılmalarının sağlanması, birimlerde görev alan akademik ve idari personelin yetenek kapısına üniversite mezunu olarak kayıtlanmaları ve öğrencilere kariyer fuarının amacının tam olarak ne olduğunu anlatma ve özellikle dördüncü sınıf öğrencilerinin özgeçmişleri ile fuara katılımlarını sağlama konusunda desteklerini beklediklerini ifade etti.

“BU FIRSAT İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ”

Söz konusu fuar organizasyonunda kamu ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli öğrenci ve mezunlarla buluşma imkânı sağlandığını vurgulayan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, bu çok değerli kariyer fuarının öneminin farkına varılması gerektiğini ifade etti. Rektör Şevli; “Kamu ve özel sektör kuruluşlarına kendi faaliyetlerinin tanıtımını yapma imkânı, atölye çalışmaları, mülakat ve örnek olay yöntemi ile uygulama yapma imkânı, öğrenci kulüpleri ile iletişimi kuvvetlendirme imkânı, kurum saygınlığı ve marka bilinirliğini artırmaya yönelik gelecek nesillerde farkındalık oluşturma imkânı, alanındaki yetkin akademisyenlerle bir araya gelerek yapılan işin niteliğini ve niceliğini artırabilme imkânı buluyoruz. İnşallah bu fırsatı değerlendirip hep birlikte başarılı bir şekilde icra edebilirsek öğrencilerimiz de her yıl bu fırsattan yararlanma şansına sahip olacaktır” dedi.



Rektör Şevli, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu noktada böyle değerli bir organizasyonun amacına ulaşması gayesiyle sizlerle bir araya gelmek istedik. Süreç hakkında bilgi sahibi olarak görev ve sorumlulukların bilincinde hareket etmekle gençlerimizin kariyer hedeflerine ulaşmalarına daha fazla destek vermiş olacağız. Doğu Anadolu Kariyer Fuarı için yoğun bir mesai harcayan başta Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Murat Kayri hocama, çalışma ekibine, katkı sağlayan destek veren tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”

KAYRİ: İLK DEFA ÜNİVERSİTEMİZE TEBLİĞ EDİLDİ

Doğu Anadolu Kariyer Fuarı koordinesinden sorumlu olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri ise yaptığı konuşma kapsamında; “Üniversitemiz ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerindeki DAKAF’24 ilk defa bu yıl Üniversitemize tebliğ edildi. Türkiye’de toplam 11 noktada iş dünyası, üniversite öğrencileri ile kısmen lise son sınıf öğrencilerini içine alan büyük çaplı bir etkinlik olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz.

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi uhdesinde ilgili iş ve işlemler beraberce yürütüldü. Ve 3-4 Ocak tarihlerinde bu etkinlik icra edilecek. Bugün aramızda Dekanlarımız, Müdürlerimiz, Daire Başkanlarımız bulunmakta ve hepimizin DAKAF’24 plan, sevk ve idaresinde bir rolü olacak. Bugün burada bunu somut bir şekilde adreslemek ve sizlerden aldığımız destek ve güç ile inşallah en iyi şekilde icra etmeyi planlamaktayız. Ve çok iyi bir sonuç çıkacağını da düşünüyoruz” sözlerini kaydetti.



Toplantı kapsamında Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kayri ve Prof. Dr. Şenay Baydaş, Genel Sekreter Cahit Tekin ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Gümüş de katılımcıların beklenti ve önerilerini dinlediler.



Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF’24) bilgilendirme toplantısına iç ve dış paydaşların yanı sıra birçok akademik-idari personel ve öğrenci katılım sağladı.