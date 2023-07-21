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Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı Tunceli'de yüzde 67,62 oranı ile ilk sırada yer alırken, Van'da ise Haziran ayında vergi tahsilatı yüzde 44,21 olarak gerçekleşti. Van, Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilatı oranında 13'üncü sırada yer alırken, Van'dan sonra yüzde 31,83 oranıyla Hakkâri son sırada yer aldı.

Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı Tunceli'de yüzde 67,62, Kars'ta yüzde 62,29, Erzurum'da yüzde 64,11, Ardahan'da yüzde 55,32, Bingöl'de yüzde 60,69, Muş'ta yüzde 55,80, Erzincan'da yüzde 60,59, Bitlis'te yüzde 46,68, Iğdır'da yüzde 52,26, Ağrı'da yüzde 62,40, Elazığ'da yüzde 43,84, Malatya'da yüzde 52,48, Van'da yüzde 44,21, Hakkâri'de yüzde 31,83 olarak açıklandı.

Erzurum vergi tahsilat oranı yüksekliği kaydında, bölgenin ekonomik boyutta öne çıkan diğer üç ilinden Van ve Elazığ'ı geride bırakırken, Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı en fazla yüzde 67,62 oranıyla Tunceli'de gerçekleşti.

Van yüzde 44,21 oranıyla vergi tahsilatında sondan ikinci sırada yer alırken, Tunceli'de yüzde 67,62, Kars'ta yüzde 62,29, Erzurum'da yüzde 64,11, Ardahan'da yüzde 55,32, Bingöl'de yüzde 60,69, Muş'ta yüzde 55,80, Erzincan'da yüzde 60,59, Bitlis'te yüzde 46,68, Iğdır'da yüzde 52,26, Ağrı'da yüzde 62,40, Elazığ'da yüzde 43,84, Malatya'da yüzde 52,48, Van'da yüzde 44,21, Hakkari'de yüzde 31,83 olarak açıklandı.

Türkiye'de vergi tahsilat oranının en yüksek olduğu 20 il, Kocaeli, Mersin, Yalova, İstanbul, Çanakkale, Tunceli, Trabzon, Aksaray, Samsun, İzmir, Zonguldak, Bayburt, Rize, Erzurum, Ağrı, Kars, Artvin, Bingöl, Gümüşhane, Erzincan olarak sıralandı.

van bölge gazetesi