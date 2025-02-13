Vali Balcı, yayımladığı mesajında; “Üç ayların manevi havası içerisinde idrak edeceğimiz kutsal gecelerden biri olan ve bizlere Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili’ne kavuşmanın mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz” dedi.

Kandil nedeniyle yazılı mesaj yayımlayan Vali Balcı; “Berat Kandili, manevi dünyamızı güzelleştirmemize vesile olmak, milli ve manevi değerlerimizi daha da güçlendirerek yeni bir hayat sunmak, Yüce Mevla ile olan bağımızı yeniden gözden geçirmek, şefaat ve merhamet istemek için büyük bir fırsattır. Bu gecelerin feyiz ve bereketinden istifade etmeliyiz” diye kaydetti.

Vali Ozan Balcı, mesajını şu ifadelerle tamamladı; “Bu duygu ve düşüncelerle, kıymetli Vanlı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandili'ni en samimi duygularımla tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, mutluluk, sağlık ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum.”