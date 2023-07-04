Valilik tarafından yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca 01-30 Haziran 2023 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde; toplam 58 olayda, 75 şahsın yakalandığı kaydedildi.

Yapılan aramalarda çeşitli markalarda 9 bin 606 paket bandrolsüz kaçak sigara, 204 adet kaçak cep telefonu ve 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği de vurgulandı.

Van Valiliği açıklamasında: "Van İl Jandarma Komutanlığınca devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret, bir ülkeye gümrüğü ödenmemiş malı gizli olarak sokma veya sezdirmeden kaçırma işlemlerinin önlenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.