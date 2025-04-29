Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, bölgedeki ticaretin geliştirilmesi ve daha fazla turist çekilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

“BÖLGEDEKİ TİCARET İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLEDİK”

Çeliktaş, İranlı turistlere yönelik yürütülen çalışmaların başarılı olduğunu, bunun yanı sıra alternatif pazarlar olarak Irak’a da yöneldiklerini söyledi.

Irak ile ticaretin zorluklarına değinen Çeliktaş, “Yollar kötü, gümrükle ilgili sorunlar ve ulaşımda sıkıntılar var. Bu engellerin aşılması durumunda Iraklı turistler Van’ı daha çok tercih edecektir. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, lobi faaliyetlerini artırmayı ve bölgedeki ticaret ilişkilerini geliştirmeyi hedefledik. Irak’ta çalışmalarımız devam ediyor. İki kez ziyaret ettik, seferlerimizi artırmayı planlıyoruz. Ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan’a da ziyaretlerde bulunduk” diye konuştu.

“ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

VANTSO Başkan Yardımcısı Çeliktaş, “Sınır komşumuz olan İran’da daha önce yaptığımız çalışmaları Irak’ta da yaptık. Kentimizin tanıtımıyla ilgili süreçler izledik. Şehrimize daha fazla turist çekebilmek için Van TSO olarak her yolu deniyoruz. Ama maalesef Irak’ta sınır yolları kötü, gümrükle ilgili sorunlar ve ulaşımda sıkıntılar var. Bu engellerin aşılması ile Iraklı turistlerin Van’ı daha çok tercih edeceğine inanıyoruz. Irak ile olan ilişkilerimizi güçlendirmek ve bu pazardan daha fazla fayda sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.