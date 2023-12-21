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İki dönemdir TOBB Konsey Başkanlığı görevini yürüten Van TSO’da yeni dönem Genç Girişimciler Kurulu Başkanı olan Ümit Can Sari, bugün gerçekleşen “TOBB Genç Girişimciler Kurulu Bölge Temsilcileri Seçimi”nde, Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi seçildi.

Seçimi kazanan Van GGK Başkanı Ümit Can Sari ve Kurul üyelerini ilk olarak Van TSO Yönetim Kurulu tebrik etti. Kurul Üyeleri ile bir araya gelen Van TSO Başkanı Necdet Takva, Başkan Yardımcısı Ömer Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Köroğlu temsiliyetin Van için önemli olduğunu belirterek başarı dileklerinde bulundu.

TAKVA: HAK EDİLMİŞ BİR BAŞARI

Başkan Takva; “Şehrimizin kalkınması ve yeni iş alanlarının hayata geçirilmesi açısından girişimcilik büyük önem taşıyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak genç ve kadın girişimcilerimizi önemsiyoruz. Bugün burada, yeni dönemde birlikte çalıştığımız Genç Girişimciler Kurulu Başkanımız Ümit Can Sari’nin TOBB Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi seçilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Kurul başkanımız başta olmak üzere tüm kurul üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Bu temsiliyet hak edilmiş bir başarının karşılığıdır.” dedi.

SARİ: BÖLGEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM

Van GGK Başkanı Ümit Can Sari ise şunları söyledi: “Şehrimiz için onur verici bir temsiliyet kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Yeni dönemde TOBB Genç Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Temsilciliğine seçildim. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen, vizyonu ile şehrimize her daim katma değer katan Van TSO Başkanımız Necdet Takva'ya, kıymetli yönetim kurulumuza, Genç Girişimciler Kurulu Üyelerimize, Genel Sekreterimiz Cengiz Aras ve oda personellerimize şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca seçime katılan tüm bölge Genç Girişimciler Kurulu Üyelerine de teşekkür eder, görev sürem boyunca bölgemizde bulunun 13 İlimizin tamamının sorumluluğu bilinciyle hizmet etme gayesinde olacak ve TOBB'da bölgemizi en iyi şekilde temsil edeceğimi bilmenizi isterim.”