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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının ve bağlı kuruluşların bütçesine dair görüşmelerde söz aldı.

"Enflasyonu 2026'da tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz"

Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program ile enflasyonda kalıcı düşüşü hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

Orta Vadeli Program'ın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak. Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır. Enflasyonu 2026 yılında tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz. Gelecek sene yüzde 4 büyüme hedefimiz var. Peki bu büyüme istihdam yatıyor mu? Rakamlara baktığımızda görüyoruz ki istihdam artmış, işsizlik tek hanelere düşmüştür. Bir diğer amacımız cari açığı kalıcı olarak aşağılara çekmektir.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından diğer ayrıntılar şöyle:

"Hedefimiz cari açığı kalıcı bir şekilde aşağı çekmektir"

"8 Aralık itibarıyla rezervlerimiz 141.4 milyar dolara ulaşmıştır"

"Ülkemizin risk primi önemli ölçüde düşmüştür”

"Son 21 yıldır çalışanlarımızı, emeklilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik”

"Enflasyonu düşürdükçe finansal koşullar çok daha elverişli hale gelecek"

"Vergi mevzuatımızda reform ihtiyacı açıktır ve bu konunda yoğun bir çalışma içerisinde olacağız"

"Vergide temel sorunumuz dolaylı vergi yükünün yüksekliği değil, dolaysız vergi gelirinin yeterli düzeyde olmamasıdır"