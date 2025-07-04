Kırmızı siyahlı ekip, 6 yeni transfer ve 3 futbolcu ile sözleşme yeniledikten sonra hız kesmeden lig hazırlıklarına devam ediyor.

Van ekibi, daha önce Aliou Traore ile başlayan yabancı transferinin ardından Yunanistan Süper Ligi’nde Asteras Tripolis forması giyen İspanyol oyuncu Francese Regis Crespi ile 2 yıllık sözleşme yaptığını belirtti.

“TAKIMIMIZA KATKI SUNACAĞINA İNANIYORUZ”

Van Spor FK’de yapılan paylaşımda, “Geçtiğimiz sezon Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Asteras Tripolis forması giyen, hızı ve çevikliğiyle dikkat çeken İspanyol kanat oyuncusu Francese Regis Crespi ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yeni sezonda takımımıza katkı sunacağına inandığımız Crespi’ye hoş geldin diyor, birlikte nice başarılara imza atmayı diliyoruz.” denildi.