Van Spor FK, geçtiğimiz hafta sonu Zonguldakspor ile deplasmanda karşılaşmış ve zor geçen mücadeleden 2 – 1 üstünlükle ayrılmıştı.

Maçın ardından ev sahibi Zonguldak Kömürspor A.Ş., çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Aynı maçta Van Spor Futbol Kulübü kaleci antrenörü Mehmet Emrah Özkan da PFDK’ya sevk edildi.

PFDK kararında Zonguldak Kömürspor A.Ş.’ye ilişkin; “Zonguldak Kömürspor A.Ş. Kulübü’nün 11.02.2024 tarihinde oynanan Zonguldak Kömürspor A.Ş.-Vefa Group Van Spor FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denilirken, Van Spor FK için de; “ Vefa Group Van Spor FK Kulübü kaleci antrenörü Mehmet Emrah Özkan’ın 11.02.2024 tarihinde oynanan Zonguldak Kömürspor A.Ş.-Vefa Group Van Spor FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.02.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.