Van Büyükşehir Belediyesi, bugün Van'da seyircisiz oynanacak olan Van Spor FK - Ankara Demirspor maçını kent meydanında canlı yayınlanmayacağını duyurdu.

Van Valiliğ tarafından kent meydanının bir derneğe tahsis edildiğini belirten Van Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yaptı.

İşte Van Büyükşehir Belediyesi'nin o paylaşımı:

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Bugün oynanacak olan ve Vanspor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacağı için belediyemiz organizasyonuyla Kent Meydanı’nda canlı olarak yayınlanması düşünülen Vanspor - Ankara Demirspor maçı, yayın yapılacak meydanın daha önce Valilik tarafından etkinlik için bir derneğe tahsis edilmesi nedeniyle yayınlanamayacaktır.

Takımımızın maçını yayınlamayacağımızdan dolayı üzgünüz.

Şampiyonluk yolunda bu maçı da kazanacağımız inancıyla Vanspor'umuza üstün başarılar dileriz.

Tüm Van Spor FK taraftarlarına saygılarımızı sunarız.