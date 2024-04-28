TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Vanspor, evinde Ankara Demirspor'u konuk etti.
Karşılaşma seyircisiz oynandı.
Vanspor, Hasan Bilal'in 8 ve 14. Dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti.
19. Dakikada Harun Kavaklıdere'nin golüyle ev sahibi ekip farkı üçe çıkardı: 3-0
Vanspor, 27. Dakikada Muhammed Ali Doğan'ın golüyle farkı dörde çıkardı: 4-0
42. Dakikada Sinan Kurumuş skoru 5-0 yaptı.
İlk yarı ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
56. Dakikada Mustafa Yıldırım farkı dörde düşürdü: 5-1
67. Dakikada Vanspor Bekir Demircan'ın golüyle skoru 6-1'e taşıdı.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 6-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Vanspor, 80 puanla liderlik koltuğunda bulunan Esenler Erokspor'un ardından, 78 puanla ikinci sırada yer aldı.
Kaynak: Van Bölge Gazetesi