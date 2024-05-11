Van Büyükşehir Belediyesi, seyyar satıcılar ve kaldırım işgali yaratarak görüntü kirliliğine sebep olan tezgahların pazartesi günü itibari ile zabıta ekipleri tarafından kaldırılacağını açıkladı.

Söz konusu durumun kent genelinde üst seviyede bir görüntü kirliliği yarattığına vurgu yapan Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; “Bilindiği üzere yıllarca kayyım rejimi tarafından yönetilen kentimiz, birçok anlamda tahribata uğratılmış, her alanda devasa bir sorunsalın içerisine hapsedilmiştir.

Kentleşme, kent bilinci, kentin adil, verimli ve yerinde kullanımı ile temiz bir kent gibi olgular maalesef ki çokça geri plana atılmış, şehrimiz ciddi anlamda hor kullanılmıştır. Bundan sebeptir ki, Van’ın hangi cadde ve sokağına baksanız usulsüz bir şekilde konumlanmanın gerçekleştiğini görmekteyiz. Cadde ve sokakların seyyar tezgâhlar ile dolması, yine birçok sokağımızda esnafın düzensiz bir biçimde masa ve sandalyelerini yerleştirmiş olması, kent genelinde üst seviyede bir görüntü kirliliği yaratmakta ve bu durum yurttaşlarımızın ciddi manada tepkisine neden olmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“TEK TEK UYARI YAPILDI”

Yapılan açıklamada; “Bu görüntü kirliliğinin ve düzensizliğin ortadan kaldırılması için belediyemiz Zabıta Daire Başkanlığı tarafından bir süredir çalışma başlatılmış, bu çalışma çerçevesinde sokakların usulsüz kullanımına neden olan seyyar satıcılar ve esnaf tek tek uyarılmaya başlanmıştır. Bu uyarılar çerçevesinde ayrıca oluşan bu düzensizliğin giderilmesi için belli bir takvim belirlenmiş olup, bu takvime uyulması için gerekli bildirimler yapılmıştır. Bu uyarımızı yineliyoruz ve sokak ve kaldırımların görüntü kirliliğine neden olan tüm tezgâhların 13 Mayıs Pazartesi günü itibariyle belediyemiz zabıta ekipleri tarafından kaldırılacağını önemle belirtmek istiyoruz” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Gerek seyyar satıcılardan, gerekse de çarşı esnafımızdan ricamız, belediyemiz zabıta ekipleri tarafından yapılan uyarının dikkate alınması ve gereğinin yapılmasıdır. Bilinmesini isteriz ki, bu kent hepimizin ve ancak el ele verirsek yaratılan bunca tahribatın üstesinden gelebiliriz. Ayrıca Van’da yaşayan yurttaşlar olarak birbirimizin hakkına saygı duyduğumuz, birbirimizin hakkını hukukunu koruduğumuz sürece birlikteliğimizi en güçlü şekilde sağlayabileceğimizi unutmayalım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur…”