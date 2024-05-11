Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; doğu kesimlerine bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Aynı zamanda Meteoroloji; şiddetli yağmur sonrası ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlatarak, uyarıda bulundu.

Van’da hava durumu ise şu şekilde olacak;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 7/18 C

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 7/18 C

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 7/18 C

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 7/18 C

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 6/15 C

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 3/14 C

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 9/21 C

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 7/17 C

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 7/18 C

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 9/21 C

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 6/17 C

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 3/15 C

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 5/15 C