TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden AcnTurk Sigorta Van Spor FK, ligin son maçında Bursaspor ile deplasmanda karşılaştı. Şampiyonluğu etkileyen maçta Serik Belediyespor’un lider Erokspor karşısına U 19 takımı ile çıkmasını protesto eden AcnTurk Sigorta Van Spor FK, Bursaspor maçında 21. dakikada sahayı terk etti.

Bu gelişme üzerine AcnTurk Sigorta Van Spor FK, PFDK’ya sevk edildi.

Van Spor ile birlikte teknik sorumlu Ümit Bozkurt’un de tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.

PFDK sevkinde Van Spor’a ilişkin şöyle denildi; “Acnturk Sigorta Van Spor FK’nin 04.05.2024 tarihinde oynanan Bursaspor-Acnturk Sigorta Van Spor FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “müsabakayı terk etmeleri” nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Acnturk Sigorta Van Spor FK teknik sorumlusu Ümit Bozkurt’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesinde şöyle deniyor;

a) Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir.

Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar.