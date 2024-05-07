Bu yıl önemli bir başarı grafiği çizerek ligi 2. sırada tamamlayan Acn Turk Sigorta Van Spor FK, şampiyonluğu kaçırsa da, play-off mücadeleleri sonunda bir üst lige çıkmayı amaçlıyor.

Çok iyi bir sezon geçirerek taraftarlarını heyecanlandıran AcnTurk Sigorta Van Spor FK, play-off’larda da aynı heyecanı taraftarıyla birlikte yaşamak istiyor.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Ayrıca Van Spor FK, play-off’lar öncesi taraftarlara seslenerek destek kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada; “Değerli Vanspor Taraftarları! Vanspor’a olan sevgi ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Playoff heyecanı başlıyor ve takımımızın en güçlü şekilde desteklenmesi gerekiyor. Bu sebeple, Van şehri ve Türkiye genelindeki yüz binlerce Vanspor taraftarına sesleniyoruz. “Vanspor’a Destek Zamanı Geldi!” kampanyamızı başlatıyoruz. Her bir taraftarımızın, kişi başı 200 TL ile Vanspor’a destek olması için bir fırsat sunuyoruz. Siz de sevdiğiniz takım için harekete geçin, Vanspor’u playofflarda yükseltmek için desteğinizi esirgemeyin. Birlikte, Vanspor’u zaferlere taşıyalım! Saygılarımızla, Vanspor Futbol Kulübü” denildi.

Ligi 2. sırada tamamlayan Van Spor FK, play-offlara 3. turdan dahil olacak. Beyaz Grup play-off 1. turunda 1461 Trabzon FK - Ankaraspor, Bucaspor 1928 - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. eşleşmişti.