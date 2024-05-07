Van Büyükşehir Belediyesi, son günlerde sosyal medya ve haber sitelerinde yer alan “engelli ve konservatuar” işçileriyle ilgili bir açıklama yaptı. Van Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklama ile işten çıkarılan işçiler arasında engelli ve konservatuar eğitmenleri yer almadığını açıkladı.

“HABERLER TAMAMEN ALGI YARATMAYA VE KARALAMAYA YÖNELİKTİR”

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; Daha önce kamuoyuna açıkladığımız üzere kayyım döneminde yapılan büyük tahribatlarla belediyemizi zarara uğratma çabalarını boşa çıkarma ve yapılan hukuksuz işlemleri düzeltme adına bazı çalışanların iş akitlerini üzülerek feshetmiştik. Açıklama yaptığımız günden başlayarak, kamuoyunda şirketlerimiz BELVAN ve VANSU ile belediyemiz aleyhinde olumsuz algı yaratmaya dönük girişimler başlatılmış, haberler yayımlanmıştır. Özellikle çıkarılan işçiler içerisinde engelli yurttaşlarımızın olduğu ve yine konservatuar çalışanları olduğu yönünde yayımlanan haberler tamamen algı yaratmaya ve karalamaya yönelik çabalardır.

“İŞTEN ÇIKARMALAR İÇERİSİNDE ENGELLİ VE KONSERVATUAR EĞİTMENLERİ BULUNMAMAKTADIR”

Şu gerçeğin bilinmesini isteriz ki; BELVAN LTD. STİ. ve VANSU A.Ş. tarafından yapılan işten çıkarmalar içerisinde engelli çalışanlarımız ve konservatuar eğitmenleri bulunmamaktadır. Her iki şirketimizin de böylesi bir kararı yoktur. SMS mesajıyla bu çalışanlara yönelik yapılan bildirimler sehven yapılmıştır ve teknik bir aksaklık nedeniyle gerçekleşmiştir.

“EN TEMEL YAKLAŞIMIMIZ ÇALIŞANLARIMIZIN, EMEKÇİLERİMİZİN HAKKINI, HUKUKUNU KORUMAK”

Gerek her iki şirketimiz, gerekse de Van Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yönetimi olarak, en temel yaklaşımımız çalışanlarımızın, emekçilerimizin hakkını, hukukunu korumaktır. Daha önce kayyım döneminde işlerine son verilen binlerce işçi ve memurun yaşadığı trajediyi görmeden, bugün belediyeyi ve şirketlerimizi tamamen zarara uğratmaya dönük gerçekleşen bir girişimin önüne geçtiğimiz için bizlere yönelik gerçekleşen bu algı operasyonunu kabul etmediğimizi belirtiyoruz.

“HALKIMIZIN YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEMESİNİ İSTİYORUZ”

Ayrıca halkımızın bu yönlü yalan haberlere itibar etmemesini istiyoruz. Bundan sonra da daha güzel bir Van, daha etkin çalışan bir belediye yönetimi sözümüzü yineliyoruz. Bu zorlu süreçte bizleri yalnız bırakmayan halkımıza bir kez daha teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.”