Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan ancak ligi 2. sırada tamamlayarak play-off’lara 3. turdan dahil olacak AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bu sezon iç saha maçlarında ipi göğüsleyen takım oldu.

İÇ SAHADA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIM VAN SPOR OLDU

Bu yıl çok iyi bir performans ortaya koyan AcnTurk Sigorta Van Spor FK genel sıralamada şampiyon olamasa da iç saha maçlarının şampiyonu oldu. İç sahada en çok puan toplayan takım olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bu performansıyla da büyük dikkat çekti.

Bu sezon kendi sahasında 18 lig maçına çıkan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bu maçlardan 15’ini kazanarak önemli bir istatistiğe imza attı. 2 maçtan da sahadan beraberlikle ayrılan siyah – kırmızılı ekip bu sezon kendi sahasındaki lig maçlarından sadece 1’inde mağlup oldu. İç sahada 37 gol kaydeden AcnTurk Sigorta Van Spor FK, kalesinde 11 gol gördü.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK, 47 puanla iç saha maçlarında en çok puan toplayan takım olmayı başarırken, Esenler Erokspor iç saha maçlarında 46 puan, 1461 Trabzon FK ise iç sahada 43 puan toplayabildi.

İşte Beyaz Grup’ta takımların sezon sonu itibari ile iç saha puan durumu;