Zorlu lig maratonunun son iki haftasına girildi. AcnTurk Sigorta Van Spor FK yarın kendi sahasında Ankara Demirspor ile ardından da gelecek hafta deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak ve lig sona erecek.

AcnTurk Sigorta Van Spor’un hedefi kalan 2 maçı da kazanarak lider Esenler Erokspor’un puan kayıpları yaşaması ve şampiyonluk hedefine ulaşmak. Ancak normal sezonda şampiyonluk gerçekleşmezse play-off’lara 3. turdan başlayacak olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bir üst lige çıkarak taraftarlarının hayalini gerçekleştirmek istiyor.

TARAFTARLAR VAN SPOR İÇİN KENETLENDİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun seyircisiz oynama cezası nedeniyle yarın oynanacak olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Ankara Demirspor maçına taraftalar alınmayacak. Ancak Van Spor taraftarları takımını yalnız bırakmayacak.

Gölkentliler Taraftar Grubu tarafından yapılan çağrı ile tüm taraftarların yarın aracını alarak tesislere gelmesi istendi. Taraftar grupları takımı konvoy halinde stada kadar götürme kararı aldı.

Yarın saat 12.30’da tesisler önünde buluşacak olan Van Spor taraftarları, takımı konvoy halinde Van Atatürk Şehir Stadyumu’na kadar götürecek ve içeriye giremese de takıma desteğini hissettirecek.

Gölkentliler Taraftar Grubu tarafından “Aracını Al Gel” başlığı ile yapılan çağrıda; “Büyük Van Spor taraftarı pazar günü evimizde oynayacağımız Ankara Demirspor maçı öncesi takımımızı Şahabettin Özarslaner tesislerinden araçlarımızla alıp stada kadar eşlik ediyoruz. Şampiyonluk yolundaki son virajda aracını alıp gel!” denildi ve buluşma saatinin de 12.30 olacağı kaydedildi.