Uzun lig maratonunun sonuna geliniyor. Şampiyonluk mücadelesi veren ve şansını son iki maça taşımayı başaran AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bu sezon play-offlar öncesi kendi sahasındaki son maça yarın çıkacak.

28 Nisan Pazar günü kendi sahasında Ankara Demirspor’u konuk edecek olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik sorumlu Ümit Bozkurt nezaretinde çalışmalarını devam ettiren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bugün yapacağı ter idmanının ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

Aldığı ceza nedeniyle maçta taraftar desteğinden yoksun mücadele edecek olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk şansını son ana kadar sürdürmeyi amaçlıyor.

Yarın Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak olan maç saat 15.00’te başlayacak.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK, ligdeki son maçını da önümüzdeki hafta deplasmanda Bursaspor ile oynayacak.

HAFTANIN MAÇLARI ŞU ŞEKİLDE

28.04.2024 15:00 AcnTurk Sigorta Van Spor FK - Ankara Demirspor

28.04.2024 15:00 Ankaraspor - Nazilli Belediyespor

28.04.2024 15:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Altınordu

28.04.2024 15:00 Esenler Erokspor - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

28.04.2024 15:00 Turkısh Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

28.04.2024 15:00 1461 Trabzon FK - Serik Belediyespor

28.04.2024 15:00 Hes İlaç Afyonspor Kulübü - Bucaspor 1928

28.04.2024 15:00 Zonguldak Kömürspor A.Ş - Kırşehir Futbol Spor Kulübü

30.04.2024 13:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Bursaspor