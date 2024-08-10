Geçtiğimiz günlerde yeni sezon için altyapı seçmelerinin başlatıldığını duyuran Van Spor FK, kulübün altyapısını güçlendirmek için Van Spor Futbol Akademisi’ne minik yıldızları seçmeye devam ediyor.

Geleceğin yıldız futbolcularını keşfetmek ve alt yapısını güçlendirmek isteyen Van Spor Futbol Akademisi, bu kapsamda yetenekli çocuklar arasında seçme yapıyor.

Seçmelerin ilk gününde 2011-2012 doğumlu minikleri değerlendiren komisyon, ikinci gününde ise 2009-2010 doğumluları değerlendirdi.

Seçmelerin son gününde 2007-2009 doğumlu yetenekleri değerlendirecek olan yönetim böylece Van Spor FK bünyesinde altyapıdan yetenekli futbolcular çıkarmayı hedefliyor.



Seçmelerin ilk gününün başarıyla tamamlandığı bildiren Van Spor FK, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Geleceğin futbolcularını belirlemeye devam ediyoruz!” notunu düşerek şu bilgilendirme mesajını yayımladı;

“Vanspor Futbol Akademisi olarak altyapı seçmelerimizin ilk iki gününü başarıyla tamamladık! Geleceğin yıldızlarını belirlemek için yoğun ilgiyle geçen bu süreçte 2011-2012 ve 2009-2010 doğumlu genç yeteneklerimizi değerlendirdik.

Bugün, seçmelerin son günü! 2007-2009 doğumlu genç futbolcularımızı İpekyolu Semt Sahası’na bekliyoruz. Saat 17:00’de başlayacak seçmelerde, Vanspor ailesine yeni yetenekler kazandırmak için heyecanlıyız.”