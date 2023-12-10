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Van Spor Futbol Kulübü Asbaşkanı Erol Temel, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı sonrası istifa ettiğini duyurdu.

Temel yaptığı açıklamada "İki yılı aşkın süredir yönetiminde bulunduğum ve son olarak Asbaşkanlık görevini yürüttüğüm Van Spor Futbol Kulübü'nden bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar destek sunan, gönül veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Van Spor'umuza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.