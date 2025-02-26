Sağlık Bakanlığı İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezine 1 yıl önce başvuran hasta Medine Turcan, 1 yıl içerisinde 24 kilo vermeyi başardı.

24 KİLO VEREREK SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin ev hanımları için önemli yer olduğunu vurgulayan hasta Medine Turcan, “34 yaşındayım yaklaşık 95 kilodaydım. Kilolardan dolayı çok zorluk çekiyordum. Sağlıklı Hayat Merkezine başvurdum. Diyetisyen hocalarımızın desteğiyle büyük başarıya imza atarak 24 kilo verdim ve şu an 71 kiloyum. Daha önce boyun fıtığım ve bel ağrılarım vardı. İlaç kullanıyordum.

Hocamızın desteğiyle ilaçları bıraktım. Kişiye özel beslenme programları hazırlıyorlar ve spor merkezinde de kişiye özel aktivite ve spor programı hazırlıyorlar. Azim ve kararlılıkla kiloları verdim. Buranın en güzel yanı da tamamen ücretsiz olması. Özel yerlerde ücret verme gibi bir durumum yoktu. Hem psikolog hem de diyetisyen desteği alarak başarıya ulaştım” dedi.

“MERKEZİMİZ TAMAMEN ÜCRETSİZ”

Diyetisyen Ömer Tekin ise, “Merkezimize gelen hastaları öncelikle aile hekimliğine yönlendiriyoruz. Aile hekimliğinde kan tahlili yapıldıktan sonra sonuçlarla beraber bize geliniyor. Buraya genellikle obezite hastalığı yüksek olan hastalarımız geliyor. Onun haricinde sağlıklı yaşamak isteyen, sağlıklı beslenme önerileri almak isteyen hastalarımız da başvuru yapabiliyor. Tamamen ücretsiz bir şekilde hizmet veriyoruz. Merkezimize düzenli gelen hastalarımızdan verim alabiliyoruz. Kişiye özel beslenme programları hazırlayarak hastalarımıza destek oluyoruz.

Beslenme haricinde hastalarımıza sağlıklı pişirme teknikleri, besinlerin saklanma koşullarını da anlatıyoruz. Bununla beraber okullarda öğrencilerimize de sağlıklı beslenme eğitimleri vererek bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bize başvuran Medine Turcan büyük gayret gösterdi ve 24 kilo verdi. Merkezimize başvuran ve düzenli bir şekilde gelen hemen hemen her hasta büyük oranda kilo vererek sağlığına kavuşuyor. Tüm hastalar ücretsiz bir şekilde buraya başvurup destek alabilir” dedi.