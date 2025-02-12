Van yaz aylarında İranlılar başta olmak üzere yerli ve yabancı turistleri ağırlarken bu hareketliliği kış aylarına yansıtamıyor. Doğu’da bulunan birçok il kış turizmini çeşitli aktivitelerle değerlendirirken, Van tesislerin yetersizliği, tanıtımın azlığı gibi nedenlerle karlı geçen ayları lehine çeviremiyor.

Coğrafi konum olarak kış turizmine müsait bir şehir olan Van, bu durumu değerlendiremediği için ekonomik olarak da sıçrama gerçekleştiremiyor.

Kış turizmini iyi değerlendiremediklerini belirten Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Çetin Demirhan, wanhaber’e açıklamalarda bulundu.

“ELİMİZDEKİ GÜZELLİKLERİ DEĞERLENDİREMİYORUZ”

Van’ın tanıtım eksikliğinden söz eden Başkan Demirhan, “Coğrafi konum olarak önemli yere sahip olan Van’da kış turizmini değerlendiremiyoruz. Şu an çevre iller Bitlis, Hakkâri, Erzurum illeri gibi elimizdeki güzellikleri kullanamıyoruz. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, güneşin başkentinde maalesef elimiz boş kalıyor.” dedi.

“VAN’IN TANITIMINI İYİ YAPAMIYORUZ”

Van’ın her bir ilçesinde ayrı güzelliklerin olduğunu belirten Demirhan, “Turizm pazarlama ile olur, tanıtımla olur. Farklı bir ilde bir tanıtım fuarı olunca o ildeki tüm kurumlar birleşir ve ilin tanıtımı için katkı sunar. Ama maalesef bizde öyle değil. Örneğin Irak halkı kar yağışını sever. Karın olduğu yerlerde eğlenmeyi, zaman geçirmeyi severler. Memleketimizde iyi bir tanıtım, reklam yapamadığımız için kış aylarında Iraklılar gelmez. Tanıtımı daha iyi yapılan şehirleri tercih ederler. Irak bize daha yakın olmasına rağmen Van’ı değil Trabzon’u tercih ediyor. Nedeni ise iyi tanıtım yapılamamasıdır.” sözlerine yer verdi.

“TURİZM İÇİN FARKLI PAZARLARA AÇILMAMIZ GEREKİYOR”

“Biz sadece İranlı turistlere odaklanmışız” diyerek alternatiflere yönelmek gerektiğine işaret eden Demirhan, “İranlı turistler bizim için çok değerli ama çevre ülkelerden de turist çekmemiz gerekiyor. Şehrimizin kalkınması için farklı pazarlara açılmamız gerekiyor. Van’da birlik beraberlik olursa çok daha güzel şeyler yapılır. Ülkemizde birçok şehre baktığımızda bu kadar sosyal bir şehir göremezsiniz. Gece geç saatlere kadar şehir merkezi canlı duruyor. Bir de tanıtımımız olursa Van bambaşka bir şehir olur. Farklı şehirlerde fuarlar oluyor bizden katılan çok az kişi oluyor. Halbuki fuarlarda Van’ın doğal güzellikleri, tarihi yerleri, gastronomisi ve diğer birçok yönü tanıtılırsa daha iyi olur.” ifadelerine yer verdi.

“HER İLÇEMİZDE AYRI GÜZELLİK VAR”

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Çetin Demirhan, sözlerini şöyle sürdürdü, “Van’a gelen turistler de sadece belli yerleri geziyor. Oysa her ilçemizde farklı güzellikler var ama bilinmediği için oralara gidilmiyor. Akdamar Adası, Van Kalesi, Muradiye Şelalesi gibi yerler geziliyor. Durum böyle olunca turistlerin Van’da kalma süresi de kısa oluyor. İyi bir tanıtım yapılırsa her ilçede olan doğal güzellikler daha çok ziyaret edilir. Böylece turistlerin Van’da kalma süreleri artar. Van esnafı rahat bir nefes alır, ekonomi iyiye doğru gider.”

“KONAKLAMA YÜZDE 10 CİVARINDA”

Özellikle turizm sektörünün çok zor durumda olduğunu belirten Demirhan son olarak şunları söyledi; “Yaz sezonunu İranlı sezonu olarak nitelendiriyoruz. Buna rağmen turist sayımız çok az kaldı. Kış ayıyla beraber konaklamada doluluk oranlarımız yüzde 10 civarında kaldı. Geçmiş yıllara göre ortalama yüzde 40-50 oranında düşüş yaşandı. Bu durum turizmcileri ve esnafları zor duruma sokuyor.”