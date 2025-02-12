Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlenen törene; Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, engelli memur adayları, bakanlık personeli ve çok sayıda davetli katıldı. Törende, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın açıkladığı kamuya atanmaya hak kazanan engelli vatandaşın listesi ekrana yansıtıldı. Daha sonra noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile kamuya atanan 1830 engelli vatandaşın görev yerleri açıklandı.

'DEVRİM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜK'

Bakan Göktaş, engelli vatandaşların yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Engelli kardeşlerimizin istihdama katılımı, insan onuruna, emeğe ve fırsat eşitliğine verilen kıymetin bir göstergesidir. Çalışma hayatında aktif olarak yer almak, onların kendi hayatları üzerinde söz sahibi olmalarına katkı sağlamaktadır. Bu anlamda engelli kardeşlerimize her alanda destek olmak için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti gösteriyoruz.

Bu inançla, Türkiye'de son 23 yılda engelli vatandaşlarımızın hak ettiği hayat standartlarına sahip olmaları için devrim niteliğinde çalışmalar yürüttük. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, engellilere yönelik sosyal politikalarımızı yardım eksenli değil, hak temelli anlayışıyla hayata geçirdik. Tüm imkanlarımızı, engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşerek hiçbir zorluk yaşamadan günlük hayata katılabilmeleri için seferber ettik. Eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar çok geniş bir alanda yaşanan tüm sorunları büyük bir samimiyetle ele aldık. Kamu ve özel sektöre engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

Kolaylaştırıcı ve teşvik edici politikalarla kamuda ve özel sektörde çalışan engelli sayılarını artırdıklarını belirten Göktaş, "Çalışma ortamlarını engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenleyen korumalı iş yerlerine kaynak aktardık. Engelli istihdamında bir ilki gerçekleştirip, 2012 yılında EKPSS'yi başlattık. Bakanlık olarak, engelli vatandaşlarımızın EKPSS sınav giriş ücretlerini karşılamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında EKPSS için ÖSYM'ye 33,8 milyon lira sınav ücreti aktardık.

Ve kamuda çalışan engelli sayısını tam 12 kat artırarak 70 bine 878'e çıkardık. Engelli vatandaşlarımızın istihdamına yönelik çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizler, her bireyin yetenekleriyle topluma katkı sağlayacağına inanıyoruz. Önündeki engelleri kaldırdığımızda kardeşlerimizin neler başarabileceğine, defalarca hep birlikte şahitlik ettik. İşte tam da bu anlayışla, istihdama kazandırdığımız her birey, ülke olarak kalkınmamızın ve insan odaklı yönetim anlayışımızın da bir parçası oldu. Bakanlık olarak, engelli vatandaşlarımızın istihdamı için yeni fırsatlar oluşturmaya ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilecekleri çalışma ortamları sağlamaya kararlıyız" diye konuştu.