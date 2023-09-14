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Wanhaber / Özel

Van’da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve sağlıklı yaşam becerileri kazandırmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlü ve Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi iş birliği ile "Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu" kuruldu.

Topluluk, kentte bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını ve bu şekilde sağlıklı yaşam becerilerinin kazandırılmasını amaçlıyor.

Yeni kurulan “Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu" ilk etkinliğini yarın (15 Eylül 2023) fidanlık parkına yapacak.

Tanışma turu şeklinde olacak etkinlik için topluluk üyeleri yarın saat 17.30’da Atatürk Lisesi Bahçesinde bir araya gelecek ve ardından pedallayacak.

Tanışma turu etkinliğinin sloganı ise “Sağlıklı nesiller için birlikte pedallıyoruz” olacak.

Haber: Umut Tarhan