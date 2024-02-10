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10 yıldan uzun süredir açılışı yılan hikayesine dönen Van Mall AVM’nin açılışı için yeniden tarih verildi.

Kent merkezinde yıllardır atıl durumda bekletilen binanın hizmete açılmaması, vatandaşlar tarafından büyük tepkilere neden olurken, Van Mall AV’nin yeni açılış tarihine ilişkin Mart ayının planlandığı öğrenildi.

Bina içinde tadilat çalışmalarının oluğu Van Mall AVM’nin, açılması için planlamalar yapıldığı ve bir aksilik yaşanmaması durumunda Mart ayı içerisinde açılışın gerçekleştirileceği belirtiliyor.

İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Van Mall AVM’nin, tadilatların tamamlanmasıyla beraber açılışının gerçekleştirilmesi bekleniyor.