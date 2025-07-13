Van’da dün itibariyle startı verilen Kültür Yolu Festivali, kent genelinde düzenlenen birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Festivalin ilk gününde hem Vanlı vatandaşlar hem de çevre illerden gelen ziyaretçiler doyasıya eğlenirken, gece saatlerinde sahne alan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, verdiği konserle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Toplam 9 gün sürecek festival, ikinci gününde de dopdolu bir programla katılımcıları ağırlamayı sürdürüyor. Bugün ise sahne sırası sevilen sanatçı Ferhat Göçer’de olacak. Göçer, akşam saatlerinde sahneye çıkarak Vanlılara müzik dolu bir gece yaşatacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen festival, konserlerin yanı sıra sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları ve sokak etkinlikleriyle kente hem kültürel hem de ekonomik hareketlilik kazandırmaya devam ediyor. Festivalin ilerleyen günlerinde de ünlü isimler sahne alacak.

Festivalin 2. Gününe ait bazı etkinlikler (13 Temmuz Pazar)

-Çocuk ve Ebeveyn Heykel Atölyesi (ücretsiz)

Saat ve yer: 09.30, Van Müzesi

-Çocuklar için Öylesine Bir Dinleti (ücretli)

Saat ve yer: 14:00, Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu

-Yaşar Kemal’in izinde yaratıcı drama (ücretsiz)

Saat ve yer: 14.00, Van İl Halk Kütüphanesi

- Kızıl Kaptan'la Karşılaşma (ücretsiz)

Saat ve yer: 14.00, İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi

- Çocuklar için Çorap Motifi Boyama Atölyesi (ücretsiz)

Saat ve yer: 16.30, Van Müzesi

-FotoMaraton Ödül Töreni (ücretsiz)

Saat ve yer: 19.00, Van Müzesi

- Gül Gecesi

Saat ve yer: 19.45, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Konser ve Tiyatro Salonu Hacıbekir, Lale Paşa 5. Sk. No:37

-Muhabbet Kapısı (ücretsiz)

Saat ve yer: 19.00, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Konser ve Tiyatro Salonu

-Konser: Ferhat Göçer (ücretsiz)

Saat ve yer: 21:30 Atatürk Kültür Parkı Nevruz alanı