SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde incelemelerde bulunuldu.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve Hizmet Başkanları, mesai sonrası SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisini ziyaret etti.

Ziyarette, acil serviste yapılması planlanan düzenlemeler ve işleyişe dair konular hastane yönetimi ile istişare edildi.

Ziyarette hastane başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya da hazır bulundu. Sarıkaya, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun’la istişarelerde de bulundu.