2022 yılında Van İl Sağlık Müdürlüğü görevine gelen Op. Dr. Muhammed Tosun'un 2025 Mart ayı itibariyle 3 yıllık sözleşmesi doldu.

Van’da ki 3 yıllık görev süresinde kente sağlık alanında katkı sunan Tosun, yenilenen sözleşmesiyle beraber görevine kaldığı yerden devam edecek.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, 2022 Mart ayında Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu’ndan görevi devralmıştı.

İl Sağlık Müdürlüğünden edindiğimiz bilgilere göre, Müdür Op. Dr. Muhammed Tosun, 3 yıl daha Van İl Sağlık Müdürü olarak görevini sürdürecek.