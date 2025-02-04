4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır’ sloganıyla sosyal medya hesapları üzerinde paylaşımda bulunan Van İl Sağlık Müdürlüğü, “Kanserin erken belirtilerini tespit etmek, tedavinin en önemli adımıdır” diyerek uyarılarda bulundu.

Van’da ücretsiz olarak kanser taramaları yapılıyor. Kanser hastalığının tedavisinde en önemli faktörün erken teşhis olduğu bilinirken, bu ücretsiz taramalar büyük önem taşıyor. Yetkililer de sık sık, bu konuda uyarılarda bulunuyor.

KANSERLERİ ÖNLEMEDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kanserleri önleme yolunda kişilerin şu risk faktörlerinden kaçınılması gerektiği belirtilerek, o risk faktörleri şu şekilde sıralandı;

-Sigara ve dumansız tütün ürünlerini de içeren tütün kullanımı

-Fazla kilolu veya obez olmak

-Düşük meyve veya sebze alımını içeren sağlıksız beslenme

-Fiziksel aktivite eksikliği

-Alkol kullanımı

-Cinsel yolla bulaşan Human Papilloma Virüs (HPV) enfeksiyonu

-Hepatit veya diğer kanserojen enfeksiyonlara maruziyet

-İyonlaştırıcı ve ultraviyole radyasyon maruziyeti

-Kentsel hava kirliliği

-Katı yakıt kullanımından kaynaklanan iç mekân dumanı…