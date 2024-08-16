Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre;

Yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edilen Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin yerine Jandarma Genel Komutanlığı'na Ali Çardakçı atandı.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Aykut Tanrıverdi Aydın'a atanırken yerine Personel Daire Başkanı Tümgeneral Ünsal Bulut atandı.

Van Merkez Komutanı J. Kd. Alb. Yılmaz Kırgel'de Muş İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

TÜMGENERAL ÜNSAL BULUT KİMDİR?

Tümgeneral Ünsal Bulut, 1969 yılında Elazığ’da doğdu. Teğmen rütbesiyle 1991 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. 1993-2006 yılları arasında çeşitli birliklerde Takım, Bölük ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2006-2008 yılları arasında Siirt Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığı, 2008-2010 yılları arasında Konya İstihbarat Şube Müdürlüğü, 2010-2014 yılları arasında Şanlıurfa Karargâh ve Bağlı Birlik Komutan Yardımcılığı, 2014-2016 yılları arasında Adana İl Jandarma Komutanlığı, 2016-2018 yılları arasında İmralı Komando Ada Güvenlik Komutanlığı görevlerini yürüten Tuğgeneral Ünsal Bulut, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığının 2018/100 kararnamesiyle Tuğgeneralliğe terfi ederek Ankara İl Jandarma Komutanlığına atandı. 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla Tümgeneral görevine terfi etti. Jandarma'da Personel Daire Başkanı iken Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına atanan Bulut, evli ve iki çocuk babasıdır.