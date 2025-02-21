Van İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş'in Kırklareli iline tayini çıktı. 2022 yılından bu yana Göç İdaresi Van İl Müdür Vekili olarak görev yapan Fırat Güreş’in yerine Hanifi Gürler atandı.

Gürler 26 Aralık 2022 tarihinden bu yana Iğdır İl Göç İdaresi Müdür Vekili olarak görevini sürdürüyordu.

Edinilen bilgilere göre Hanifi Gürler’in önümüzdeki hafta içi göreve başlaması bekleniyor.

Öte yandan Van Valiliği sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, “Valimiz Ozan Balcı, Kırklareli İl Göç Müdürü görevine atanan Van İl Göç Müdürü Fırat Güreş’i makamında kabul ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Vali Balcı, Güreş'e Van’da yaptığı hizmetleri için teşekkür ederek başarı belgesi verdi.” denildi.